«Пушкинскую карту» представили в Приморском крае

Аргументы Недели → Образование 13+

24 сентября 2021, 09:58

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

C начала этого учебного года в стране появился новый инструмент борьбы с бескультурьем юных и необразованностью — Пушкинская карта. Благодаря ей молодые люди от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране. О том, как реализуется проект в Приморье рассказали заместитель председателя краевого правительства – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова и директор программы «Пушкинская карта», руководитель рабочей группы программы «Культура 360» Максим Бабич.

Говоря о реализации программы «Пушкинская карта» в Приморье, Елена Бронникова и Максим Бабич в частности отметили, что в приложении «Госуслуги.Культура» сейчас нет возможности фильтрации и разделения культурных мероприятий по типу, дате и месту. Как заверил приморских коллег директор программы «Пушкинская карта», уже в ближайшее время разработчики программы добавят такой функционал.

Максим Бабич также рекомендовал краевым властям усилить и увеличить охват муниципальных учреждений, участвующих в программе. Он отметил, что это даст возможность выбора участникам проекта. Кроме того, директор программы «Пушкинская карта» выразил надежду на то, что Приморский край окажется среди регионов-лидеров по реализации только стартовавшей программы. Максиб Бабич призвал молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет активно использовать предоставляемые Пушкинской картой возможности и приобретать билеты на различные мероприятия.

«Работа с главами муниципальных образований Приморского края по подключению учреждений культуры к программе ведётся активно, надеемся на скорейшее подключение учреждений со всего края», – заметила на это руководитель краевого министерства культуры и архивного дела Елена Бронникова.

«Пушкинская карта» – одна из важных составляющих реализации национального проекта «Культура», утверждённого президентом России Владимиром Путиным. Она предназначена для граждан страны в возрасте от 14 до 22 лет – старшеклассников и студентов колледжей и вузов страны, в том числе и в Приморском крае. С помощью Пушкинской карты молодые люди смогут посещать бесплатно самые разные выставки, концерты, спектакли, экскурсии. Главное условие – событие должно быть рекомендовано экспертным советом.

В этом году номинал каждой Пушкинской карты составит три тысячи рублей. Это позволит молодым людям с сентября и до конца 2021 года посещать разные культурные события. В будущем номинал карты составит уже пять тысяч рублей на весь календарный год.

Добавим, что обеспечение для жителей Приморского края максимальной доступности к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, услугам учреждений культуры и архивного дела является одной из задач реализуемой региональной госпрограммы «Развитие культуры Приморского края на 2020 - 2027 годы».

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