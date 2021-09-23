Студентов крупнейшего челябинского вуза отправили на дистант
23 сентября 2021, 12:19 Анна Семенова
Лекции будут проводиться онлайн, а физкультура – в малых группах.
Вот и первая ласточка дистанционного образования. Сегодня, 23 сентября, распоряжением ректора студентов Южно-Уральского госуниверситета перевели на онлайн-лекции. Объясняется это неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Пока это временная мера, на месяц, до 24 октября, и касается она только потоковых занятий. Семинары и лекции для одной группы будут проводиться в прежнем режиме. Правда занятия физкультурой тоже ограничили: проводить уроки можно в маленьких группах и не в здании спорткомплекса.
Кстати, с начала учебного года в вузах Челябинской области, в том числе в ЮУрГУ, открылись пункты вакцинации для студентов. Но так как обязательной прививку делать не стали, неизвестно, сколько учащихся согласились на вакцину.
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