В вузах изменился порядок приёма абитуриентов

Аргументы Недели → Образование 13+

21 сентября 2021, 17:40

Министерство науки РФ изменило порядок приёма абитуриентов в высшие учебные заведения со следующего года. В университетах больше не будет второй волны поступлений.



До этого порядка 80% бюджетных мест заполнялись на первом этапе. Потом зачислялись абитуриенты, не успевшие подать документы в срок и имели более низкие баллы. Вузы могли полноценно заполнить бюджетные места, а абитуриенты - определиться с выбором университета.



С прошлого года высшие учебные заведения уже не использовали вторую волну поступлений, однако у них осталось право проведения дополнительного набора. Вузы стали активнее защищать персональные данные абитуриентов. Вместо фамилий зачисленных приёмные комиссии публикуют шифры или номера СНИЛС.



Большинство родителей отрицательно оценили нововведения. На сайте change.org абитуриенты и родители создали специальную петицию с просьбой вернуть старую систему приёма. Её подписали уже более 25 тысяч человек.





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