Магнитогорская школа готовится к обучению особых детей

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17 сентября 2021, 13:10 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Педагоги будут использовать в своей работе прикладной анализ поведения.

Общеобразовательная школа № города Магнитогорска с января 2022 года начнет обучать детей с ОВЗ. Для них будет создан ресурсных класс. Уже сейчас будущие ученики посещают школу, чтобы заранее адаптироваться к новой обстановке.

Инициатором открытия второго в регионе ресурсного класса выступила Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце», проект поддержали в правительстве и министерстве образования и науки. Как прокомментировала председатель «Открытого сердца» Елизавета Кириллова, сейчас кабинет для особых учеников оснащают оборудованием. В классе должны быть спортивная зона, комфортные парты и стулья. Отдельная работа — подготовка педагогов. Их обучат по трем профессиональным программам, в частности, научат применению прикладного анализа поведения.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс», Елизавета Кириллова рассказала, что сейчас в Челябинской области ведется разработка дорожной карты по развитию ресурсных классов. В течение трех лет в регионе планируется создать 20 ресурсных классов.

Главная задача некоммерческих организаций, которые поддерживают южноуральские семьи с детьми-инвалидами, заключается в том, чтобы помочь ребенку с ОВЗ стать самостоятельным и в дальнейшем вести посильную трудовую деятельность. Первым шагом было создание условий для занятий учебой и спортом. Теперь, как считает председатель Челябинского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Наталья Кутепова, НКО региона должны сосредоточиться на поддержке молодых инвалидов. В этой работе важна совместная работа государства и общественников.

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