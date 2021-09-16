Всероссийская олимпиада школьников будет проходить онлайн

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16 сентября 2021, 13:07 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению челябинских экспертов, это позволит заинтересовать большое количество школьников и повысить качество проведения мероприятия.

Стартовал новый этап интеллектуальных соревнований среди школьников. Учащиеся смогут проверить свои знания по 6 дисциплинам: физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике.

Благодаря тому, что этап будет проходить онлайн, количество его участников увеличится. По словам руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, к олимпиаде смогут присоединиться до 5 миллионов учащихся из 65 субъектов страны. Именно «Сириус» стал инициатором проведения онлайн-этапа, также на его базе предлагается проведение всероссийских интеллектуальных состязаний и по остальным предметам.

Инициативу поддержал филиал «Сириуса» в Челябинской области — «Курчатов-центр». Его руководитель Светлана Чистякова подчеркнула, что внедрение дистанционного формата в школьном этапе не только сделает олимпиаду доступной и привлекательной для большого количества учащихся, но и повысит качество организационно-методического проведения мероприятия в Челябинской области.

Организаторы сообщают, что задания олимпиады разработаны так, чтобы для их выполнения не требовалась специальная подготовка. Они основаны на школьной программе, но требуют применения определенного знания или нестандартного видения. Таким образом, попробовать свои силы сможет каждый желающий.

Юные южноуральцы являются активными участниками олимпиад различного уровня. Регион занимает 5-6 позицию в российском рейтинге победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, отмечают в министерстве образования и науки Челябинской области.

28 учеников магнитогорского академического лицея в 2020 году стали победителями регионального этапа всероссийской школьной олимпиады по разным предметам. Заместитель директора лицея Гульнара Мочалина рассказала, что работа олимпиадных команд в образовательной организации начинается в сентябре. Также в регионе действует Школа олимпиадного резерва. В течение года лучшие педагоги области занимаются с победителями и призерами олимпиад.

Туры, доступные к прохождению будут открыты с 28 сентября по 29 октября на онлайн-платформе «Сириус.Курсы». В них смогут участвовать ученики 4-11 классов.

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