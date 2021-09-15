Департамент образования Москвы и Музей Победы возобновили совместные проекты

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15 сентября 2021, 18:39

Фото: twitter.com

С 15 сентября возобновилась работа совместных проектов Департамента образования и науки города Москвы и Музея победы – историко-образовательного квеста «Подвиг народа» и конкурса школьных музеев «Памяти подвига народного ополчения Москвы в битве за Москву». Со стороны образовательного ведомства оператором выступает центр «Патриот.Спорт».

Квест «Подвиг народа» знакомит участников с вкладом тружеников тыла в разгром неприятеля.

«Этот уникальный проект расскажет школьникам о жизни тех, кто в тяжелые военные годы приближал Великую Победу, – рабочих, врачах, ученых, деятелях культуры; позволит ребятам прикоснуться к живой истории, погрузиться в атмосферу военной эпохи. Экспозиция “Подвиг народа”, ставшая основой квеста, занимает более трех тысяч квадратных метров. В основу сюжетных линий легли фото- и видеоархивы, мемуары, учебные материалы и многое другое. Чтобы успешно выполнить все задания, дети должны хорошо знать отечественную историю и уметь работать в команде», – говорит директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Ежедневно в квесте «Подвиг народа», который длится 60-75 минут, смогут принимать участие до 800 человек. Для его прохождения школьников разбивают на группы по параллелям. Совместно ребятам необходимо выполнять задания и заполнять рабочие тетради, применяя знания о Великой Отечественной войне, в том числе полученные в музее. Для каждой возрастной группы разработаны сюжетные линии разной степени сложности.

Конкурс школьных музеев «Памяти подвига народного ополчения Москвы в битве за Москву» запущен весной этого года и приурочен к 80-летию формирования дивизий народного ополчения. Он проводится в трех номинациях: «Школьный музей народного ополчения», «Экспозиция в школьном музее, посвященная народному ополчению» и «Школьная выставка, посвященная народному ополчению».

В проекте участвуют около двухсот образовательных организаций столицы. До 1 октября участники конкурса должны обновить экспозиции, а в декабре состоится финал, в рамках которого пройдут открытые уроки и мероприятия, подготовленные тройками лидеров в каждой из номинаций.





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