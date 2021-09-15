В Челябинской области открылся еще один «Кванториум»

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15 сентября 2021, 09:18 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск)

Площадка в Троицке стала третьим стационарным технопарком для детей в регионе.

Программа по развитию сети инновационных образовательных площадок — «Кванториумов» — была инициирована министерством образования и науки Челябинской области и поддержана правительством региона, сообщает «Южноуральская панорама». Как рассказал изданию глава ведомства Александр Кузнецов, в 2019 году область стала победителем нескольких конкурсов на получение субсидий из федерального бюджета на создание современных образовательных площадок для детей в рамках национального проекта «Образование». Сейчас более 2,5 тысяч юных южноуральцев имеют доступ к современному оборудованию мобильного и стационарных технопарков.

В Троицке «Кванториум» открылся в общеобразовательной школе №9 — самом массовом учебном заведении. Технопарк рассчитан на 250 учеников школы №9 и 100 воспитанников других образовательных организаций. Школьники будут заниматься робототехникой, программированием и техническим творчеством.

Вчера «Кванториум» посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время своего рабочего визита в Троицк. Он отметил, что технопарк дает детям новые возможности для получения знаний, подготовки к экзаменам и профориентации.

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