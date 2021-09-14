Кубанским школьникам расскажут о ПДД неформальным способом

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14 сентября 2021, 15:44

В Краснодаре общественная организация «ЮИД – безопасная страна» представила проект «Театр безопасных дорог». Как пояснили авторы проекта, перед ними стояла задача объединить детей, чтобы в игровой форме рассказать им о безопасности дорожного движения.

В основу методики была положена идея интерактивного форум-театра, что, по словам авторов проекта, позволило вовлечь в процесс даже самых маленьких участников.

Неформальная методика изучения правил дорожного движения была по достоинству оценена на федеральном уровне. Проект «Театр безопасных дорог» Краснодарской краевой детско-юношеской общественной организации «Юные инспекторы движения – безопасная страна» выиграл конкурс на предоставление Президентских грантов.

– От того, насколько глубоко наши дети понимают важность соблюдения правил дорожного движения, зависит будущее страны. А проработка правил с помощью неформальной методики позволит ребятам на инстинктивном уровне делать выбор в пользу безопасности, – рассказал консультант проекта в сфере безопасности дорожного движения, член Общественного совета при ГУ МВД России в Краснодарском крае, президент Фонда поддержки гражданского общества Кубани Сергей Петухов.

Проект «Театр безопасных дорог» реализуется с февраля нынешнего года. Поучаствовать в нем уже успели 285 краснодарских школьников.

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