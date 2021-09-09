В 440 южноуральских школах работают советники по воспитанию

Аргументы Недели → Образование

9 сентября 2021, 14:37 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Перед трудоустройством они прошли обучение в международном детском центре «Артек».

Напомним, что предложение на законодательном уровне закрепить за школами воспитательную функцию ранее высказала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она также подчеркнула необходимость создания условия, при которых у учителей будут время и ресурсы для воспитательной деятельности.

Введение в штатном расписании школ должности советника директора по воспитанию — это пилотный проект, в котором участвуют 10 субъектов страны, в том числе, Челябинская область. Пресс-служба министерства образования и науки региона сообщает, что в 440 из 818 общеобразовательных школ Южного Урала уже есть ставки советника по воспитанию.

Если эксперимент будет удачным, то советники по воспитанию появятся во всех российских школах в следующем учебном году.

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