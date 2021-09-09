Регионы переводят на карантин целые классы школьников

Аргументы Недели → Образование 13+

9 сентября 2021, 11:26

Министерство просвещения и Минобрнауки России отчитались о подготовке учебных заведений к учебному году с учётом эпидемиологических требований. Однако сразу после 1 сентября из регионов стали поступать сообщения о переводе классов на карантин. Специалисты считают, что подростки заболевают из-за плохого проветривания помещений. Но решение проблемы требует совсем другого подхода.



В Кемеровской области на удалёнку ушли сразу шесть классов из-за выявленных случаев заражения. В Перми на карантин отправили пять классов. В Екатеринбурге помимо школьников по домам сидят воспитанники детсадов.



В Нижегородской области образовательный процесс приостановлен полностью или частично в 4% учебных заведений. Карантин объявлен не только из-за коронавируса, но и высокого уровня ОРВИ. Роспотребнадзор обязал все учебные заведения перед 1 сентября провести уборку классов. Для исключения заражения обучающихся все заведения должны иметь фильтры проверки температуры. Скопление учеников на входе недопустимо. Кроме этого ведомство потребовало усиления дезинфекционного режима. Уборка должна проводиться с использованием антисептических средств. Важно исключить контактирование заболевших учеников с остальными детьми.





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