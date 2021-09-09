Эксперты расскажут южноуральцам, как обезопасить детей в интернете

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9 сентября 2021, 09:41 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В Челябинской области запущен проект, разработанный по инициативе правозащитника, эксперта Совета при Президенте России по правам человека Яны Лантратовой. В его реализации участвуют представители профильных структур областного правительства и общественных организаций.

Проект «Дети в интернете» предполагает комплекс практикоориентированых семинаров для подростков, родительского сообщества, НКО, педагогов. Серия просветительских мероприятий посвящена актуальным темам, связанным с рисками, возникающими в информационно-коммуникационной среде, например, профилактике буллинга. В качестве экспертов к проекту привлечены психологи, психиатры и психотерапевты, специалисты по взаимоотношениям в семье, специалисты по школьным и групповым конфликтам.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, семинары будут проходить в очном и дистанционном форматах. Мероприятие поддерживает система образования региона.

Добавим, что первый семинар в рамках проекта состоялся в рамках деловой программы Южно-Уральского педагогического собрания. Второй запланирован на 10 сентября. Его тема — «Профилактика травли (буллинга) и других социальных рисков. Профилактика групповых конфликтов в школе и партнерство родителей и педагогов». Перед слушателями выступит профессиональный медиатор и тренер по медиации Антон Коновалов.

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