Что рассказал губернатор Челябинской области во время встречи со студентами

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2 сентября 2021, 08:26 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В День знаний Алексей Текслер выступил с открытой лекцией в ЮУрГУ.

Главной темой разговора с молодыми жителями стало развитие высоких технологий. Глава региона подчеркнул, что задача страны и региона — быть в числе лидеров в этой сфере. Также Алексей Текслер назвал условия, которые будут способствовать тому, чтобы талантливые школьники и студенты оставались на Южном Урале. Для этого необходимо улучшить качество городской среды, экологическую обстановку, обновлять общественный транспорт и инфраструктуру. Значимый вклад в создание новых возможностей для молодежи региона должен внести и межуниверситетский кампус, который построят в Челябинске.

Кроме этого, губернатор Алексей Текслер принял решение о том, что вакцинированным студентам Челябинской области предоставят бесплатную подписку на 3 месяца на «СберПрайм». В акции участвуют южноуральские вузы, на их территории будут организованы прививочные пункты.

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