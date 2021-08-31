В мэрии рассказали о нововведениях в школах Москвы

Аргументы Недели → Образование 13+

31 августа 2021, 18:52

Фото: news.nashbryansk.ru

С началом учебного года в московских школах произойдет ряд изменений. С 1 сентября в 66 образовательных организациях откроются медиаклассы. Они будут работать по шести направлениям: медиажурналистика, PR и связи с общественностью, тележурналистика, радиожурналистика, фотожурналистика и медиакоммуникации в социальных сетях. Учащиеся смогут посещать мастер-классы и лекции на базе ведущих вузов, телестудии и редакции газет, общаться с ведущими специалистами отрасли.

С 1 сентября увеличиться количество школ, в которых работает сервис «Москвенок», позволяющий заказывать горячее питание из меню школьной столовой на портале мос.ру или через приложение «Госуслуги Москвы». С 1 октября сервис начнет работать во всех столичных школах.

В «Московской электронной школе» появится дополнительно 45 тысяч новых инструментов и материалов, в том числе интерактивные презентации к урокам, проектные и исследовательские задачи, виртуальные лаборатории и тесты, сообщает сайт мэрии Москвы.

Также в «МЭШ» появятся новые виртуальные лаборатории по черчению, неорганической химии, информатике, математике, биологии и физике. Они призваны помочь учителю применять индивидуальный подход и смешанное обучение в классе для ребят с разным уровнем подготовки.

В новом сервисе «Портфолио учащегося» в «МЭШ» будут собраны все достижения ребенка в электронном виде. Некоторую информацию родители и учащиеся смогут вносить туда самостоятельно. Своим портфолио можно будет делиться с организациями, педагогами и друзьями.

Благодаря интеграции «МЭШ» и Единой медицинской информационно-аналитической системы в электронный формат также будут переведены все школьные медицинские справки. Таким образом, родителям больше не придется самостоятельно приносить их в школу – вся информация будет поступать в школу из поликлиники автоматически.

С этого года дистанционно можно будет не только подать заявление на запись в детский сад, но и оформить заявление о зачислении и заключить договор с учреждением. Проверка данных будет проходить через межведомственное взаимодействие.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости