Российские школы не знают как учить детей мигрантов

Аргументы Недели → Образование 13+

31 августа 2021, 17:25

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям призвал чиновников к контролю за количеством детей мигрантов в школах. Важно их грамотно адаптировать к языковой и культурной среде, чтобы такие дети смогли полноценно изучить систему российских ценностей, отметил глава государства.



Для многих первоклассников-экспатов русский язык не является родным. Поэтому в ряде школ Москвы начали формировать классы, где ученики подобраны в зависимости от языка. Проблема возникла ещё три десятилетия назад, с приливом трудовых мигрантов из стран СНГ. В крупных городах отделы образования оперативно разработали программы с этнокультурным компонентом. Но со временем их начали заменять принудительной инклюзией, которая подразумевает помещение всех детей в одну среду. И в таких условиях трудно обеспечивать детям с разными образовательными возможностями равные условия для обучения. Сейчас дети мигрантов могут попасть в российские школы, если у них есть регистрация. В случае её отсутствия ребёнок может быть зачислен только при наличии свободного места.



Проблема обучения детей мигрантов актуальна не только для России. В Финляндии, к примеру, вопрос образования решается комплексно. Иностранцев дополнительно обучают национальному языку во время специальных игр на переменах и в свободное от учёбы время.





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