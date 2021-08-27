В Челябинске откроется центр непрерывного развития педагогического мастерства

Аргументы Недели → Образование

27 августа 2021, 13:09 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Он начнет работу на следующей неделе.

3 сентября на Южном Урале будет открыт Центр сопровождения непрерывного развития профессионального мастерства педагогического работника. Он станет третьим учреждением региона, чья деятельность направлена на повышение компетенций учителей.

Напомним, что в Челябинской области также функционируют центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, а также центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Профессиональный рост педагогов — одна из первостепенных задач, стоящих перед системой образования России. Об этом сообщила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева на заседании Президиума Госсовета по вопросам образования. Мероприятие прошло под председательством Президента РФ Владимира Путина. Елена Шмелева также предложила региональные центры, функционирующие по модели «Сириуса» в качестве площадок для стажировок учителей. В Челябинской области такой организацией является «Курчатов Центр».

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