Южноуральские вузы начнут обучать работе с искусственным интеллектом

Аргументы Недели → Образование 13+

27 августа 2021, 08:02 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Образовательные организации разработают программы бакалавриата, магистратуры и курсов повышения квалификации.

По словам экспертов, ИТ-компании Челябинской области испытывают необходимость в квалифицированных сотрудников. Вместе с тем, разработки в области информационных технологий, в частности, применение искусственного интеллекта для разных сфер, является одним из востребованных направлений. Автоматизированные системы позволяют сделать решение некоторых задач более быстрым, качественным и безопасным.

На решение этих двух задач направлена заявка Южно-Уральского государственного университета, которую вуз направил на грантовый конкурс министерства науки и высшего образования РФ. По результатам отбора ЮУрГУ получит средства на разработку образовательных программ, посвященных разработке искусственного интеллекта и его применения в разных областях, например, металлургии, педагогике и физической культуре. К участию в подготовке и реализации данных программ будут привлечены вузы региона: ЧелГУ, ЮУГМУ, УралГУФК, ЮУрГАУ и ЮУрГГПУ. Об этом во время пресс-конференции, прошедшей накануне в пресс-центре «Гранада Пресс», рассказал проректор ЮУрГУ Леонид Соколинский.

Заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова отметила, что внедрение данных программ позволит создать на Южном Урале комплексную экосистему по подготовке IT-кадров.

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