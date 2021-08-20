Алексей Текслер дал старт «Онлайн-каникулам»

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20 августа 2021, 09:07 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

К участию в мероприятии приглашаются школьники и студенты Южного Урала.

19 августа в Челябинске стартуют «Онлайн-каникулы». Это интерактивный проект для молодежи региона. Его участники будут выполнять задания и рассказывать об этом в социальных сетях.

Мероприятие организовано Союзом добровольцев России (РОСВОЛОНТЕР) при поддержке благотворительного фонда «СИНАРА» и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Сегодня uлава региона дал старт «Онлайн-каникулам». «Совсем скоро закончится самое долгожданное время года, а вместе с ним и летние каникулы, — отметил Алексей Текслер. — Школьники и студенты вновь сядут за парты. Чтобы сделать переход от отдыха к учебе интересным, 19 августа стартуют «Онлайн каникулы» в Челябинске. Все действия будут происходить в социальных сетях в форме квестов и конкурсных заданий, за выполнение которых участников будут ждать призы».

Добавим, что участников ждет знакомство с историей родного края, они смогут посетить лучшие учреждения культуры, получить новые знания. Чтобы присоединиться к «Онлайн каникулам», нужно подписаться на @mol_chelyabinsk. Участвовать могут все желающие старше 12 лет.

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