Главные вопросы образования обсуждаются на региональном педагогическом собрании Челябинской области

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20 августа 2021, 07:26 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Темой мероприятия в 2021 году стало воспитание социальной личности.

Вчера в Челябинской области начал работу традиционный августовский педагогический совет. В обсуждении разных аспектов образования и воспитания участвую педагоги, ученые, представители власти, общественности, а также родители и дети.

В пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своем выступлении он отметил, что в регионе сильное педагогическое сообщество.

Воспитание подрастающего поколения — одна из основных задач образовательных учреждений Южного Урала. В регионе вводятся ставки советников по воспитательной работе в школах, действуют структуры по развитию способностей у детей, такие как «Курчатов Центр», «Точки роста», «IT-кубы», «Кванториумы».

Алексей Текслер подчеркнул, что важную роль в профессиональной подготовке молодежи сыграет межуниверситетский кампус мирового уровня. Решение о его строительстве было принято на этой неделе Правительством РФ. Челябинск стал одним из 8 городов страны, в которых появятся кампусы мирового уровня.

Добавим, что Южно-Уральское педагогическое собрание продлится до 1 октября. Его программа предполагает проведение семинаров, вебинаров, совещаний и других мероприятий.

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