Мальчика оказалось дешевле собрать в школу, чем девочку

Аргументы Недели → Образование 13+

19 августа 2021, 15:17

До начала нового учебного года остаётся несколько дней. В Министерстве просвещения сообщили, что в этом году в школу пойдут более 17 миллионов детей. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат свыше 20 миллионов. Помощь выделяется и на дошкольников, которым на первое сентября будет 6 лет, независимо от того, поступят они в первый класс в текущем году или нет.



Выплата позволит покрыть часть расходов. При этом в среднем на сбор ребёнка в школу требуется около 23,5 тысячи рублей. Самые большие цены наблюдаются в северных регионах страны и на Кавказе. Родители в среднем потратят треть месячного дохода. В Сибири и на Дальнем Востоке семьи потратят до 15% семейного бюджета. На мальчика школьная форма обходится дешевле, чем на девочку. Ученицам требуется дополнительно сарафан, блузки, несколько пар колготок. В общей сложности это около 5,7 тысячи рублей. Разница с мужским набором может составлять до полутора тысяч рублей. Значительным расходом является приобретение обуви. Помимо туфель необходима парадная обувь, кроссовки, лыжные ботинки. В большинстве случаев, стоимость женской обуви больше мужской.



Оптовые закупки позволяют сэкономить, однако доступно не во всех школах. Коррективы в обучение может внести пандемия. Удалённый формат обучения потребует дополнительных расходов на приобретение специального оборудования и высокоскоростной интернет.





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