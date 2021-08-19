О поборах в школе жители Челябинской области могут сообщить в прокуратуру

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19 августа 2021, 14:31 Анна Семенова

Если вы считаете, что с вас просят лишнего в школе - сообщайте в прокуратуру. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Для этого в ведомстве заработала горячая линия.

На носу 1 сентября. И, конечно, родительские собрания, на которых взрослые начнут доставать кошельки. Просить мам и пап купить шторы в класс или отремонтировать кабинет работники школы, конечно, вправе. Но и родитель вправе вежливо отказаться вносить свои кровные.

Если же к тем, кто не в состоянии внести ту или иную сумму на нужды школы (или детского сада), применяются санкции, можно смело жаловаться. Для этого в прокуратуре Челябинской области работает горячая линия.

Обращения принимают с 09:00 до 18:00 по телефону: 8 (351) 239-21-07. Каждая жалоба будет проверяться. Если подтвердится факт нарушений, учебное заведение будет наказано.



Есть вариант также оформить заявление через интернет-приемную на сайте прокуратуры: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_74/internet-reception?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link.

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