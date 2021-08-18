Родители челябинских школьников в шоке от цен на форму

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18 августа 2021, 08:42 Анна Семенова

Главное - соблюсти единый стиль в одежде. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Учебные заведения настаивают на покупке определенных фирм.

О том, что южноуральцы пожаловались на «кусачий ценник» на школьную форму, рассказывает издание «Южноуральская панорама». Оказывается, закон разрешает сегодня учебным заведениям не только давать рекомендации по цвету, фасону и виду школьной формы, но и даже рекомендовать одежду определенной фирмы.

Вот и оказалось, что конкретные отделы, на которые указали в учебном заведении, предлагают комплект на первоклассника за 10 тысяч рублей. И это не в лицее, а в обычной школе.

Также родители сетуют, что качество формы за немалые деньги оставляет желать лучшего, а выбрать нельзя – весь класс массово закупает одежду в определенном торговом комплексе. Мамы и папы считают, что у школ есть договоренности с продавцами.

В региональном минобре пояснили, что главное соблюдать единый стиль. Никто не может заставить вас покупать определенную марку одежды за определенные деньги, все это лишь рекомендации.

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