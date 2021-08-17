26 школ Южного Урала награждены за подготовку школьников к олимпиадам

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17 августа 2021, 13:21 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Челябинская область традиционно входит в десятку лучших субъектов страны по результатам Всероссийской олимпиады школьников.

Российских совет олимпиад школьников принял решение о вручении благодарностей 26 образовательных учреждений Южного Урала. Таким образом отмечен вклад школ области в поддержку и развитие способностей и талантов у детей.

Добавим, что по подготовке олимпиадников всероссийского и международного уровней Челябинская область традиционно входит в 10 лучших субъектов страны. В 2021 году в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 123 южноуральца. 11 из них удалось одержать победу, еще 47 стали призерами.

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