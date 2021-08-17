26 школ Южного Урала награждены за подготовку школьников к олимпиадам

Челябинская область традиционно входит в десятку лучших субъектов страны по результатам Всероссийской олимпиады школьников.
Российских совет олимпиад школьников принял решение о вручении благодарностей 26 образовательных учреждений Южного Урала. Таким образом отмечен вклад школ области в поддержку и развитие способностей и талантов у детей.
Добавим, что по подготовке олимпиадников всероссийского и международного уровней Челябинская область традиционно входит в 10 лучших субъектов страны. В 2021 году в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 123 южноуральца. 11 из них удалось одержать победу, еще 47 стали призерами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.