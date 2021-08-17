Школьники Челябинска боятся 1 сентября сильнее, чем дети из других городов

Аргументы Недели → Образование 13+

17 августа 2021, 10:50 Анна Семенова

Перед новым учебным годом волнуются и дети, и родители. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Малыши переживают, что все забыли за лето, а выпускники трясутся из-за предстоящих экзаменов.

Совсем скоро новый учебный год. И это всегда волнительно для родителей и для самих учеников. В онлайн-школе «Фоксворд» решили выяснить, что чувствуют школьники в разных городах России накануне 1 сентября.

Оказалось, что в Челябинске ребята испытывают больший стресс, чем дети из других городов. Среднее количество «волнующихся» по стране – 65%, в нашем городе эта цифра достигает 68%.

Больше всего переживают малыши. 78% деток 6-9 лет считают, что за лето забыли весь пройденный материал. Среди учеников 10-13 лет волнуются перед 1 сентября 70% человек. Среднее звено 14-15 лет ответило положительно с результатом 66%.

Среди старшеклассников 93% начинают стрессовать из-за грядущих экзаменов уже в начале учебного года. Избавиться от страха не помогает даже летняя подготовка.

Что касается страхов родителей, то 80% челябинских мам и пап признались, что переживают, как ребенок войдет в учебный режим после таких долгих каникул.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости