Школьники Челябинска боятся 1 сентября сильнее, чем дети из других городов

Малыши переживают, что все забыли за лето, а выпускники трясутся из-за предстоящих экзаменов.
Совсем скоро новый учебный год. И это всегда волнительно для родителей и для самих учеников. В онлайн-школе «Фоксворд» решили выяснить, что чувствуют школьники в разных городах России накануне 1 сентября.
Оказалось, что в Челябинске ребята испытывают больший стресс, чем дети из других городов. Среднее количество «волнующихся» по стране – 65%, в нашем городе эта цифра достигает 68%.
Больше всего переживают малыши. 78% деток 6-9 лет считают, что за лето забыли весь пройденный материал. Среди учеников 10-13 лет волнуются перед 1 сентября 70% человек. Среднее звено 14-15 лет ответило положительно с результатом 66%.
Среди старшеклассников 93% начинают стрессовать из-за грядущих экзаменов уже в начале учебного года. Избавиться от страха не помогает даже летняя подготовка.
Что касается страхов родителей, то 80% челябинских мам и пап признались, что переживают, как ребенок войдет в учебный режим после таких долгих каникул.
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