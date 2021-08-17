В сентябре в Челябинске откроется «Курчатов-центр»

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17 августа 2021, 07:59 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Организация занимается выявлением и поддержкой одаренных детей.

17 сентября планируется открыть лабораторный корпус регионального центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр». Организация, работающая по модели сочинского «Сириуса», появилась на Южном Урале в апреле 2020 года, однако до этого времени не располагала собственной площадкой.

Региональный центр предлагает школьникам программы научно-технического спектра, а также гуманитарного направления. Некоторые из них реализуются очно, другие — дистанционно. Дети могут выбрать как научно-популярные, так и углубленные занятия. Об этом рассказала руководитель «Курчатов Центра» Светлана Чистякова во время пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».

Добавим, что на прошлой неделе «Курчатов Центр» посетили сопредседатель Центрального штаба ОНФ, член Совета при президенте РФ по образованию и науки Елена Шмелева и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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