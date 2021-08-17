Сергей Таскаев: межвузовский кампус обеспечит Челябинской области прорыв

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17 августа 2021, 07:52 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Ректор ЧелГУ рассказал о крупных проектах в сфере высшего образования Южного Урала.

На сайте «Полит 74» опубликована авторская колонка ректора Челябинского государственного университета, доктора физико-математических наук Сергея Таскаева. В материале рассказывается о проблемах, с которыми столкнулись вузы региона и о путях их преодоления.

«Думаю, очевидно, что высшая школа сегодня переживает трансформацию. С одной стороны, это требование времени, с другой – необходимость: без оперативных и качественных изменений университетам не выжить, ведь они постоянно балансируют в противоречащих друг другу условиях», — констатирует Сергей Таскаев.

Ректор ЧелГУ отмечает, что часть вопросов, например, изменение законодательно базы, находится в федеральном ведении. Однако другие задачи могут быть решены на региональном уровне.

Среди положительных изменений, которые приводит Сергей Таскаев, открытие в Челябинской области Представительства Уральского отделения Российской академии наук, принятие губернатором решения о софинансировании регионального конкурса Российского фонда фундаментальных исследований, создание консорциума крупнейших вузов Южного Урала. Отдельно отмечено создание на базе ЮУрГУ и ЧелГУ межвузовского кампуса международного уровня. По мнению Сергея Таскаева, этот проект обеспечит прорыв высшей школы и региона в целом.

Добавим, что в рубрике «Авторская колонка» публикуются известные в Челябинской области эксперты.

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