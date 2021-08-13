Школы Челябинской области начали получать учебники по практической экологии

Пособия разработаны для младших школьников.
К 1 сентября в южноуральские школы поступит более 46 тысяч экземпляров учебных пособий по практической экологии. Они предназначаются для первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, что образовательные программы были организованы по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Южный Урал стал одним из первых в стране по внедрению непрерывного экологического образования.
Над созданием учебно-методического комплекта трудились ученые двух вузов — ЮУрГГПУ и ЧелГУ. Авторы разработали учебные пособия для школьников и методические материалы для учителей.
Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков отметил, что печать пособий профинансирована благотворителями — промышленными предприятиями и крупными организациями.
Добавим, что подобные учебники сейчас разрабатываются и для второклассников. Планируется, что их будет издано 48 тысяч экземпляров.
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