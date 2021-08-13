Вузы Южного Урала претендуют на грант программы «Приоритет-2030»

Аргументы Недели → Образование 13+

13 августа 2021, 07:12 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Это самый масштабный российский проект по государственной поддержке университетов.

Завершился прием заявок на участие в конкурсе «Приоритет-2030». Это крупнейшая федеральная программа поддержки и развития вузов, позволяющая университетам получить до 100 миллионов рублей.

На конкурс заявились 4 вуза Челябинской области. Это Южно-Уральский государственный университет, Челябинский государственный университет, Южно-Уральский государственный медицинский университет и Магнитогорский государственный технический университет им. Носова. Они создали научно-образовательный консорциум, соглашение о сотрудничестве было подписано в январе. Такой подход должен увеличить шансы на победу.

По словам ректора ЮУрГУ Александра Шестакова, финансовая и организационная поддержка, которую вузы получат в случае победы, приведет к динамичному развитию университетов. «Наш регион должен стать центром науки и образования мирового уровня», — констатировал он.

«Основной задачей университета становится создание и отработка медицинских технологий, — считает ректор ЮУГМУ Андрей Важенин. — Мы должны ставить их на рельсы клинической, практической работы, реализовать технологии вместе с бизнесом. Это позволит по-другому выстроить образовательный процесс, сделать выпускаемые нами кадры высококомпетентными и востребованными не только в области медицины, но и в области исследовательской и аналитической деятельности».

Добавим, что программа «Приоритет-2030» самый масштабный российский проект по господдержке университетов. Планируется, что ежегодно участники программы будут получать базовый грант размером в 100 млн рублей.

«По итогам оценки заявок программы к 2030 году в России прогнозируется 70-процентный рост числа молодых ученых и более чем 60-процентный рост числа магистрантов, — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. — Таким образом, потенциал реализации представленных вузами программ очень высокий. И за счёт широкого географического охвата программа поддержки высших учебных заведений будет способствовать гармоничному и сбалансированному развитию науки и университетов во всех регионах страны».

Список университетов, прошедших в программу, будет утвержден осенью этого года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости