В Челябинске построят межуниверситетский кампус мирового уровня

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11 августа 2021, 15:01 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Его проект презентовал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, сегодня глава региона Алексей Текслер показал проект межуниверситетского кампуса сопредседателю ОНФ, члену Совета при президенте РФ по науке и образованию Елене Шмелевой.

Кампус планируется построить на двух площадках — в реконструируемом квартале ЮУрГУ и на прилегающей к ЧелГУ территории. Общая площадь объектов для научной, образовательной и социальной деятельности составит более 126 тысяч квадратных метров. Кампус рассчитан на 4999 мест. Для реализации проекта потребуется 9,3 миллиарда рублей, 60% средств будут привлечено из федерального бюджета.

Как подчеркнул Алексей Текслер, кампус должен стать центром притяжения. Вузы региона уже договорились о взаимодействии, сейчас формируется единая образовательная среда. По мнению главы региона, объединение усилий вузов позволит развивать высшую школу в регионе.

Ознакомившись с проектом кампуса, Елена Шмелева поддержала инициативу Челябинской области и добавила, что он привлечет в регион большое количество иностранных студентов.

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