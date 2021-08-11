Магнитогорск готовится к открытию первого ресурсного класса

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11 августа 2021, 08:51 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Дети с ОВЗ будут учиться в общеобразовательной школе.

Перспективы развития инклюзивного образования в Челябинской области обсудили участники пресс-конференции, прошедшей накануне в пресс-центре «Гранада Пресс».

Начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина отметила, что в регионе насчитывается около 30 тысяч обучающихся с ОВЗ. Созданию условий для обучения детей с разными образовательными потребностями уделяет внимание не только профильное ведомство, но и правительство Челябинской области, а также детский омбудсмен Евгения Майорова.

Одной из современных методик инклюзивного образования являются ресурсные классы. Ее в регионе с 2016 года активно продвигает Председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце», член Совета по делам инвалидов при губернаторе Челябинской области Елизавета Кириллова. По ее мнению, ресурсные классы позволяют социализировать особенных детей. Это значит, в будущем они смогут получить профессию и трудоустроится.

В Челябинске уже несколько лет при школе №109 работает ресурсный класс, эксперты оценивают результаты его деятельности положительно. В январе 2022 года еже один такой класс появится в Магнитогорске, сейчас городская администрация и школа ведут подготовку всего необходимого к открытию.

При этом участники пресс-конференции отметили, что запросы от родителей на создание дополнительных ресурсных классов поступают и из других городов области. Сейчас в Челябинской области ведется подготовка нормативно-правовой базы и кадрового состава.

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