Опыт южноуральских сельских школ представят на всероссийском уровне

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11 августа 2021, 08:12 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

О проекте «Сельские школы РФ» расскажут на Всероссийском дне поля.

3 директора агрошкол Челябинской области примут участие во Всероссийском дне поля. На мероприятии будет представлен опыт развития агродвижения в регионах страны. Об этом сообщил исполнительный директор национального проекта «Сельские школы РФ» Николай Махнев в рамках пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс».

Участники пресс-конференции рассказали журналистам о том, что развитие школьных приусадебных участков способствует профориентационной работе, а также прививает ученикам уважение к сельскохозяйственному труду.

Добавим, что Всероссийский день поля пройдет с 12 по 14 августа в Свердловской области.

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