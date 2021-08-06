В Челябинске выучиться на дизайнера обойдется в 261 700 рублей в год

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6 августа 2021, 13:28 Анна Семенова

Самая дорогая специальность оказалась в ЮУрГУ. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Контрольно-счетная палата составила рейтинг самых дорогих специальностей на Южном Урале.

Чтобы получить заветную специальность, студентам, не прошедшим на бюджет, придется раскошелиться. Специалисты контрольно-счетной палаты Челябинской области огласили список самых дорогостоящих профессий в 2021 году.

Самым дорогим оказался «Дизайн». Чтобы стать студентом ЮУрГУ на этой специальности, нужно приготовиться заплатить 261 700 рублей в год. На втором месте…нет-нет, вовсе не медицинский вуз (спойлер: он на третьей строчке), а институт культуры со специальностью «Музыкально-инструментальное искусство и дирижирование», здесь год обучения стоит 236 700 рублей. И только следом идет некогда самый дорогой стоматологический факультет медвуза, здесь обучиться стоит 197 000 рублей в год.

В Магнитогорском государственном техническом университете имени Г.И. Носова самая дорогая специальность – «Горное дело», платно здесь можно учиться за 163 800 рублей в год.



В ЧелГУ раскошелиться придется за специальность «Наноинженерия» - 170 200 рублей в год. В ЮУрГГПУ — «Экология и природопользование» - 138 826 рублей в год.

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