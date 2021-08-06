Среди негосударственных вузов сегодня остались только проверенные

Аргументы Недели → Образование 13+

6 августа 2021, 11:37

Фото из открытых источников

Для выпускников школ и их родителей сейчас самый ответственный период – выбор будущей профессии. Во многих учебных заведениях прием документов уже завершился. Как выяснилось, среди вузов, в которые все еще могут обратиться абитуриенты, есть более чем достойные. В их числе Международная академия бизнеса и управления. На ее примере пытаемся разобраться – стоит ли поступать в негосударственный вуз?

В 90-ые купить диплом какого-нибудь заборостроительного университета можно было в каждой палатке. Это надолго дискредитировало саму идею негосударственного высшего образования. И только относительно недавно страна взялась за голову и за зачистку образовательного поля от сорной травы. Выжили только настоящие. Один из таких вузов, проверенных временем – МАБиУ.

Международная академия бизнеса и управления создана в 1994 году с учетом мирового опыта подготовки специалистов в области экономики, права, менеджмента и социологии в условиях перехода к рыночной экономике. Учредителями Университета выступили организации, которые представляли разные страны. Со стороны Югославии – Университет менеджмента в Белграде и Фонд Братьев Карич – крупнейшая транснациональная компания. С российской стороны – социологический факультет МГУ, Московская государственная юридическая академия. В создании МАБиУ также приняла участие Украинская Академия компьютерных наук. На данный момент МАБиУ имеет лицензию № 1500 от 19 июня 2015 года и аккредитацию № 3800 от 18 октября 2019 года. Президент Академии – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории и теории социологии социологического факультета МГУ, декан социологического факультета МГУ Владимир Иванович Добреньков.

У современного человека, увы, нет времени на раскачку. Это раньше можно было сказать: «Забудь все, чему тебя учили пять лет!» и учись заново. Ныне вчерашний студиоз должен сразу подхватить темп и ритм работы в компании. Более 11 000 успешно трудоустроенных выпускников с дипломом государственного образца в кармане и законной отсрочкой от армии в военном билете – главные козыри МАБиУ.

- С первого дня работы в фирме наши выпускники готовы к выполнению своих профессиональных обязанностей, умеют планировать и строить свою карьеру. Это достигается введением в учебные планы в состав вузовского компонента специальных дисциплин, проведением тренингов по планированию и строительству карьеры в своей профессиональной деятельности, а также активизацией творческих способностей студентов. В процессе обучения студенты Академии общаются не только с самыми лучшими преподавателями Москвы, но и с представителями бизнеса, культуры, религии, государственного и муниципального управления, - поясняют в вузе.

Новый корпус находится в ста метрах от метро, на территории большой спортивный комплекс, студенческая жизнь кипит. Качественное не может быть дешевым, но и не должно быть слишком дорогим. В полной мере эта сентенция касается и образования. В МАБиУ при оптимальной стоимости обучения (от 22500 рублей) ещё и масса возможностей сэкономить. Раз: оплатить материнским капиталом. Два: разделить платеж на семестры, кварталы и даже месяцы. Три: получить скидку могут многодетные семьи, оставшиеся без попечения родителей дети, выступающие за Академию спортсмены, а также те, кто сразу оплатил годовое обучение или при поступлении двоих и более членов семьи.

Выбор будущей профессии практически не ограничен. Это и бухгалтерский учет, анализ и аудит, и государственное и муниципальное управление, менеджмент организации, в том числе в ресторанно-гостиничном бизнесе, и международные отношения, и дизайн – от костюма до среды обитания. Это только на бакалавриате. А ещё есть специалитет с таможенным делом, и перевод и переводоведение, магистратура с государственным и муниципальным управлением.

На программы высшего образования в МАБиУ документы принимают до конца сентября. Дальше можно поступить по дополнительному набору 4 раза в год.

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