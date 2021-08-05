Школы Челябинской области не планируют переводить на дистант
5 августа 2021, 15:05 Татьяна МихайловаИсточник:
Правительство Челябинской области
Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Сегодня состоялась совещание, посвященное готовности образовательных организаций Южного Урала к новому учебному году. Во время него глава региона Алексей Текслер отметил, что учебный процесс в Челябинской области будет проходить в очном формате с учетом коронавирусных ограничений, перевод на дистант не планируется.
Глава управления Роспотребназора по Челябинской области Анатолий Семенов подчеркнул, что, учитывая новый, колее контактный штамм коронавируса, необходимо усилить темпы прививочной кампании. Особое внимание будет уделяться вакцинации педагогов.
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