Школы Челябинской области не планируют переводить на дистант

Аргументы Недели → Образование 13+

5 августа 2021, 15:05 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сегодня состоялась совещание, посвященное готовности образовательных организаций Южного Урала к новому учебному году. Во время него глава региона Алексей Текслер отметил, что учебный процесс в Челябинской области будет проходить в очном формате с учетом коронавирусных ограничений, перевод на дистант не планируется.

Глава управления Роспотребназора по Челябинской области Анатолий Семенов подчеркнул, что, учитывая новый, колее контактный штамм коронавируса, необходимо усилить темпы прививочной кампании. Особое внимание будет уделяться вакцинации педагогов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости