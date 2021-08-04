Какие направления подготовки популярны среди абитуриентов 2021 года
4 августа 2021, 07:23 Татьяна Михайлова
В вузах Челябинской области продолжается приемная кампания.
Пресс-центр «Гранада Пресс» провел пресс-конференцию, посвященную промежуточным итогам приемной кампании в высшие учебные заведения региона. Об особенностях приема в 2021 году рассказали представители ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУрГГПУ и ЮУГМУ.
Среди абитуриентов в последнее время особенно востребованными стали практико-ориентированные направления подготовки. Например, инженерные, педагогические и медицинские специальности, а также направления, связанные с биологией и химией.
Также в вузах отмечают высокую заинтересованность муниципалитетов, предприятий и организаций в подготовке будущих кадров.
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