Южноуральцам предлагают получить ИТ-специальность со скидкой

Аргументы Недели → Образование 13+

3 августа 2021, 07:51 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В России реализуется проект «Цифровые профессии».

Жители Челябинской области могут получить дополнительное образование в ИТ-сфере с 50% скидкой. В России стартовал проект «Цифровые профессии», он реализуется Минцифры РФ совместно с «Университетом 2035» в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Как рассказала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс», образовательные программы по актуальным направлениям ИТ-отрасли доступны для жителей региона старше 16 лет и имеющих законченное среднее профессиональное или высшее образование. Весь процесс обучения проходит в онлайн-формате. Обучающийся платит только 50% от стоимости курса, остальную половину государство компенсирует образовательной организации.

Подробную информацию о проекте «Цифровые профессии» можно найти на сайте цифровыепрофессии.рф.

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