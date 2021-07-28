Первоклассники Челябинской области будут изучать экологию

Аргументы Недели → Образование

28 июля 2021, 11:54 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В регионе разработаны учебные пособия.

В рамках онлайн брифинга, который прошел сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс», министр образования и науки Челябинской области рассказал о новых проектах, которые будут запущены на Южном Урале.

Один из них — «Экологическое образование в Челябинской области». Ранее этот проект был анонсирован в рамках дней региона в Совете Федерации РФ. По словам Александра Кузнецова, Южный Урал станет экспериментальной площадкой по созданию системы непрерывного экологического образования. С 1 сентября 2021 года первоклассники в рамках внеурочной деятельности будут осваивать азы практической экологии. В дальнейшем опыт региона может быть использован на федеральном уровне.

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