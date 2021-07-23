МГПУ анонсировал мастер-классы, онлайн-школу и турнир по шахматам

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23 июля 2021, 19:20

Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко представил новые программы по шахматам для учеников и учителей московских школ. Они были разработаны на основе опыта, накопленного Международным центром шахматного образования А. Карпова, который был открыт в 2017 году и является структурным подразделением Зеленоградского отделения вуза.

«Во-первых, мы можем предложить курсы повышения квалификации для работников школ, где они бы могли вести кружки по шахматам. Это необязательно для тех, кто уже ведет шахматы, кто маститый шахматист, а для тех, кто только намерен это сделать. Это приведет к вовлечению большего числа школьников в шахматное образование», – рассказал Реморенко на Городском семинаре управленческой навигации Департамента образования и науки города Москвы.

В октябре этого года в МГПУ пройдут 72-часовые курсы повышения квалификации и подготовке тренеров по виду спорта «Шахматы» для учителей и педагогов дополнительного образования. Для участия достаточно базовых навыков игры. Мастер-классы проведут Анатолий Карпов и международный гроссмейстер Владимир Малахов.

Кроме того, начнет работу Шахматная онлайн-школа Анатолия Карпова, где преподавателями выступят лучшие гроссмейстеры России и мира. По словам ректора МГПУ, соответствующие ресурсы были отработаны за время дистанционного обучения в период пандемии, что и позволило открыть онлайн-школу.

По линии Анатолия Карпова пройдут «Детский Московский кубок и премия А. Карпова» и Международный детский шахматный фестиваль. Их цель – вовлечение школьников в турнирную деятельность FIDE.

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