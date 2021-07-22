Южноуральские школьники стали чаще выбирать ЕГЭ по информатике

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22 июля 2021, 11:49 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В 2021 году обязательным предметом был только русский язык.

ЕГЭ в Челябинской области прошел в штатном режиме. Об этом сообщила начальник управления общего образования регионального министерства образования и науки Елена Тюрина в ходе онлайн пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс».

Обязательный для получения аттестата предмет — русский язык — сдали 14,6 тысяч человек. Самым популярным предметом из года в год остается обществознание, в 2021 году его выбрали 46% участников.

Как рассказала Елена Тюрина, в регионе увеличивается количество желающих сдавать информатику и ИКТ. Их число растет на 2% ежегодно. При этом, каждая четвертая работа южноуральских школьников по этому предмету получает высокую оценку — от 80 баллов и выше. Экзамен по этой дисциплине в 2021 году впервые прошел в компьютерной форме.

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