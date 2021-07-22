Южноуральские абитуриенты подают заявления на поступление с помощью Госуслуг

Аргументы Недели → Образование 13+

22 июля 2021, 07:40 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Направить документы в вуз можно удаленно.

Как сообщает сайт «Полит 74», с прошлого года у абитуриентов Челябинской области появился еще один способ подачи заявлений на поступление. Документы можно направить с помощью портала Госуслуг.

Как пояснили изданию в приемных комиссиях южноуральских университетов, через Госуслуги принимаются заявления на поступление только на бюджетные места на программы бакалавриата и при отсутствии льгот. Посредством портала в ЮУрГГПУ было направлено 607 заявлений, а в ЮУрГУ — 364.

Также сервис дает возможность узнать расписание дополнительных испытаний, следить за местом в конкурсных списках.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости