Южноуральские абитуриенты подают заявления на поступление с помощью Госуслуг
22 июля 2021, 07:40 Татьяна МихайловаИсточник:
«Полит 74»
Направить документы в вуз можно удаленно.
Как сообщает сайт «Полит 74», с прошлого года у абитуриентов Челябинской области появился еще один способ подачи заявлений на поступление. Документы можно направить с помощью портала Госуслуг.
Как пояснили изданию в приемных комиссиях южноуральских университетов, через Госуслуги принимаются заявления на поступление только на бюджетные места на программы бакалавриата и при отсутствии льгот. Посредством портала в ЮУрГГПУ было направлено 607 заявлений, а в ЮУрГУ — 364.
Также сервис дает возможность узнать расписание дополнительных испытаний, следить за местом в конкурсных списках.
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