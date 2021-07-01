Особые дети Магнитогорска смогут учиться в общеобразовательной школе

Аргументы Недели → Образование 13+

1 июля 2021, 18:56 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В начале следующего года в городе появится первый ресурсный класс.

С инициативой запустить новый формат обучения для детей-инвалидов выступила Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце». Она имеет успешный опыт организации инклюзивного образования, подразумевающего совместное образование особых и обычных учеников: два года назад первый в регионе ресурсный класс для детей с нарушениями интеллекта был открыт на базе 109-й школы Челябинска. В учебном процессе используются специальные технологии, тьюторское сопровождение, также в образовательном учреждении есть специально оборудованный кабинет.

Теперь такой же класс появиться в магнитогорской школе №20, его открытие запланировано на январь 2022 года. Решение о введение инновации принял заместитель главы по социальным вопросам Илья Рассоха в ходе совещания с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой. С июля управление образования Магнитогорска начнет подготовку к открытию класса, в частности, разработает дорожную карту, займется ремонтом и оборудованием помещений. Обор и обучение педагогов проводит организация «Открытое сердце» за счет губернаторского проекта, полученного на реализацию проекта «К инклюзии вместе». Тем временем дети будут проходить адаптацию.

«Инклюзивное образование детей-инвалидов — это возможность ежедневной социальной практики в кругу обычных детей, как первого шага к будущей самостоятельности, — подчеркнула председатель «Открытого сердца» Елизавета Кириллова.

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