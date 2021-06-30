Как получить московский диплом, не выезжая из Челябинска

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30 июня 2021, 07:24 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Уральский филиал Финансового университета при Правительстве РФ ведет набор на программы бакалавриата и магистратуры.

В ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс», директор Уральского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Диана Циринг рассказала о том, что подразделение вуза, находящееся в Челябинске, единственное в УрФО, выпускники которого получают московский диплом.

В Уральском филиале Финуниверситета готовят экономистов и управленцев. Все программы, на которые ведется набор в 2021 году, аккредитованы на 6 лет. Абитуриенты могут подать документы до 29 июля, прием ведется с помощью личного кабинета, портала госуслуг, а также лично с соблюдением мер санитарной безопасности. Уральскому филиалу выделены бюджетные места, также можно учиться по целевому набору, а для коммерческих студентов предусмотрены скидки.

Работодатели высоко ценят выпускников Финансового университета и отмечают качество их подготовки. «Профессиональное финансовое или экономическое образование могут дать только заточенные на это вузы. Одним из таких является Финансовый университет при Правительстве РФ», — уверен заместитель председателя правления ПАО «Челябинвестбанк» Евгений Рачилов.

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