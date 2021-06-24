Федеральный эксперт провел обучающий курс для южноуральских педагогов

Аргументы Недели → Образование

24 июня 2021, 10:54 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Учителя получили навыки по подготовке индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ.

Челябинскую область посетил эксперт министерства просвещения России, директор центра лечебной педагогики из Пскова Андрей Царев. Визит состоялся благодаря приглашению Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце».

Андрей Царев встретился с первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт. Главной темой совещания стало создание на Южном Урале единого образовательного центра, который бы транслировал единую систему формирования навыков самостоятельности у детей с интеллектуальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра. Это особенно необходимо не только для того, чтобы дети могли освоить школьную программу, но и получили навыки для взрослой жизни.

Также в правительстве состоялся круглый стол, темой которого стало формирование профессионального маршрута для людей с ОВЗ. В обсуждении приняли участие сенатор Маргарита Павлова, уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова, депутаты Законодательного Собрания, представители профильных ведомств и общественных организаций.

Еще одной важной частью визита федерального эксперта в Челябинск стало проведение обучающего курса для педагогов инклюзивных образовательных учреждений. Их слушателями стали свыше 80 специалистов, они получили практические навыки по созданию индивидуального образовательного маршрута для детей с инвалидностью, как формировать у детей навыки будущей профессии. Обучение состоялось в рамках реализации организацией «Открытое сердце» проекта «К инклюзии вместе», получившего грант губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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