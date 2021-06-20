Минцифры посягнуло на конституционное право детей получать живое образование

Аргументы Недели → Образование 13+

20 июня 2021, 09:22 Источник: Комсомольская правда

В эфире радио «Комсомольская правда» экономист Михаил Делягин сообщил, что в начале июня в Госдуме прошёл «круглый стол» про цифровизацию в школах, про то, чтобы детей сделать жертвами дистанционного образования. И эксперт общественного уполномоченного по защите семьи Анна Швабауэр говорила Максуту Шадаеву, министру цифровизации, что «всё, что мы вводим в школах, должно быть обосновано. Ведь когда на наших детей надевают шлемы виртуальной реальности, которые не прописаны даже в СанПиНах, это вызывает вопросы. А на сегодня дистант научно не обоснован. Зафиксированы серьёзные побочные эффекты у детей, вплоть до судорог. А когда доля электронного обучения требуется в 70%, это замещение учителя, это плохо. Министр цифрового образования ей отвечает: «Это огромная индустрия. Я, наоборот, вижу в этом только плюсы. У нас много малокомплектных школ, не хватает учителей». Анна Швабауэр: «Когда нет живых учителей, миллиарды надо вбухивать не в электронный контент, а именно в учителя. Дети имеют право на живое образование, даже в глубинке».



«Цифровое образование, с учётом, как я понимаю, распилов, стоит намного дороже, чем живые учителя. Потому что аппаратный комплект для каждой школы стоит бешеные сотни тысяч рублей. Другое дело, что это завышенные цены. И тут министр цифровизации выдал откровение, которое заслуживает всяческой популяризации. Хотя организаторы «круглого стола» попытались оперативно удалить запись, это осталось. Максут Шадаев на голубом глазу заявил: «Огромное количество сельских школ не обеспечено учителями - денег нет. Чтобы привезти учителей в сельские школы, дать им жильё и полный комплект учебных пособий, таких возможностей нет». Швабауэр говорит: «Но это же нарушение конституционного права на образование». Максут Шадаев, министр цифрового образования: «Ну, хорошо. На это что я могу сказать…» И на этих словах министр цифрового развития просто ушёл, улыбаясь. То есть, по сути дела, глумясь над детьми, над их родителями. Максут Шадаев говорит: денег нет на учителей в сельских школах. Это говорит человек правительства, у которого неиспользуемые остатки средств на счетах бюджета 17,9 трлн. рублей, почти годовой бюджет. Это откровенная, наглая ложь в лицо, ложь с улыбочкой, ложь с глумлением»





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