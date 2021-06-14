Вузы Челябинской области будут бесплатно готовить абитуриентов к поступлению

Аргументы Недели → Образование 13+

14 июня 2021, 09:34 Анна Семенова

Льготники смогут бесплатно подготовиться к поступлению в вузы. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Для этого будут открыты специальные отделения

В 2020 году минобр утвердил порядок приема абитуриентов на подготовительные отделения в 58 российских вузов. Бесплатно подтянуть знания перед вступительными экзаменами можно будет абсолютно бесплатно, учебные заведения даже предоставят иногородним общежитие.

Правда, такие шикарные условия – не для всех желающих. В списке счастливчиков:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, которым не противопоказано обучение в вузе;

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы (при условии среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума);

- пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС;

- контрактники, отслужившие не менее 3 лет, а также призывники с рекомендациями командиров частей;

- дети военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей.

Если мест хватать не будет, прием проведут по конкурсу. Отдельно отберут абитуриентов среди тех, кто еще учится и среди тех, кто уже окончил школу.

«Подготовишкам» обещают также платить стипендию.

В Челябинской области подтоговительные отделения откроют в четырех вузах:

- ЧелГУ выделяет 20 мест на очно-заочное обучение;

- Южно-Уральский государственный аграрный университет выделяет 15 мест на очное обучение;

- Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет выделяет 40 мест на очное обучение;

- Магнитогорский государственный технический университет имени Носова планирует выделяет 20 мест на очное обучение.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости