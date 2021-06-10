Российские вузы занимают последние места в рейтинге университетов мира

Аргументы Недели → Образование 13+

10 июня 2021, 11:54

Российские вузы периодически попадают в список лучших учебных заведений мира, правда, в третьей или четвёртой сотне.



Минобразования России измеряет престижность университетов их привлекательностью для иностранцев. Среди критериев высокой оценки учебного заведения выступает и отзыв работодателей о выпускниках. Российское образование стремится занять более высокие позиции в международном рейтинге, но попасть в него могут лишь несколько вузов. В первую сотню по версии QS World University Rankings вошёл только МГУ имени М. В. Ломоносова (78 место). Всего в этом списке находятся более 1300 учебных заведений из 100 государств мира.



Пандемия приостановила поступление иностранных студентов в российские вузы, в результате чего их рейтинг упал сразу на несколько позиций. Министр образования и науки Валерий Фальков порекомендовал ректорам внимательно изучить рынок труда для подготовки востребованных кадров, например, врачей телемедицины, специалистов по кибербезопасности, робототехники, навигации в Арктике, VR-архитекторов. Иначе биржи труда пополнит армия дипломированных безработных.





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