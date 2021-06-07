В Москве назвали лучших педагога-психолога и учителя-дефектолога года

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7 июня 2021, 14:24

Фото: cоцсети

В Городском психолого-педагогическом центре «Поведники» 3 июня прошла церемония награждения победителей московских городских конкурсов профессионального мастерства «Педагог-психолог года – 2021» и «Учитель-дефектолог года – 2021». В первом состязании приняли участие 292 московских специалиста, а во втором – 315.

Лучшим педагогом-психологом был признан Евгений Иванов из школы № 1576.

«Развитие психологической службы в регионе – задача стратегическая. Такой конкурс позволяет выявить лучшие практики деятельности школьных педагогов-психологов, способствует повышению престижа профессии», – рассказала председатель Большого жюри, директор Городского психолого-педагогического центра Москвы Любовь Олтаржевская.

Победителем конкурса «Учитель-дефектолог года-2021» стал педагог Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 52 Андрей Бормин.

«Задача конкурса — представление педагогическому сообществу опыта ведущих специалистов в области дефектологии, формирование позитивного общественного мнения о системе столичного образования и роли специальной педагогики в решении актуальных задач модернизации столичного образования», – отметила Председатель Ассоциации инклюзивных школ Аделя Вильшанская.

Конкурсы «Педагог-психолог года» и «Учитель-дефектолог года» проводятся Департаментом образования и науки города Москвы и призваны не только выявить лучших специалистов, но и лучшие практики.

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