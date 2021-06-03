Южноуральские репортеры изучили приемы дата-журналистики

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3 июня 2021, 09:53 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Знания и навыки, полученные журналистами в ходе мастерской, позволят им анализировать большой объем данных.

Как сообщает издание «Полит 74», с 31 мая по 2 июня в Челябинске проходила Уральская мастерская по дата-журналистике. На Южном Урале образовательный проект был организован медиахолдингом «Гранада Пресс» при поддержке Информационного центра по атомной энергии. Перед слушателями — студентами, преподавателями, журналистами и редакторами — выступили эксперты: преподаватель дата-журналистики в АУЦА, соосновательница общественного фонда «Школа Данных» в Кыргызстане Анастасия Валеева; дата-журналист и специалист по визуализации данных Андрей Дорожный; дата-журналист «Тинькофф — Журнал» Алексей Смагин; аналитик, менеджер проектов АНО «Информационная культура» Ксения Орлова. Они подробно объяснили, как искать и обрабатывать массивы данных.

Кроме этого, участникам мастерской было предложено применить полученные знания на практике и создать собственные проекты. Компетентное жюри признало лучшей работу команды, в которую вошли главный редактор агентства «Полит 74» Наталья Окорокова, старший преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций Челябинского государственного университета Ирина Топчий и студентка факультета журналистики ЧелГУ Елена Фельдман. Авторы проекта, проанализировав региональную статистику дорожно-транспортных происшествий, пришли к неожиданным выводам, которые будут представлены в готовящемся к публикации на сайте «Полит 74» материале.

Руководитель отдела продвижения медиахолдинга «Гранада Пресс» Максим Сельницын поблагодарил организаторов мастерской и выразил надежду, что полученные журналистами компетенции пополнят арсенал их профессиональных инструментов.

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