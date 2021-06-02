В Челябинской области постоят 22 новых школы

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2 июня 2021, 13:01 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В образовательных организациях региона сокращают долю второй смены.

Как сообщает «Южноуральская панорама», Совет родителей Челябинской области поддержал планы губернатора по сокращению доли второй смены за счет возведения новых учреждений. Напомним, что в своем обращении к Законодательному собранию региона Алексей Текслер отметил, что в ближайшие три года на Южном Урале планируется построить 22 новые школы.

Издание приводит комментарий председателя Совета родителей Елены Сыркиной: «Я разговаривала со многими папами и мамами, у которых дети учатся во вторую смену, и, конечно, всем это доставляет неудобство. Ребенку приходится утром ходить по кружкам и секциям, потом самостоятельно бежать на учебу, затем вечером садиться за уроки. В итоге основная умственная нагрузка ложится на вторую половину дня, что не совсем правильно». Она добавила, что вторую половину дня логичнее посвятить дополнительным занятиям.

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