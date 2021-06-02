На Южном Урале посчитают, сколько детей ходит в кружки и секции

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2 июня 2021, 07:15 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В регионе будет запущен пилотный проект.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства. На мероприятии обсуждался вклад дополнительного образования детей в раскрытие талантов и формирование новых навыков у подрастающего поколения.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запустить в Челябинской области пилотный проект по учету воспитанников учреждений дополнительного образования. Его главная цель — установить, сколько детей занимается в кружках и секциях, а также сколько новых мест в дополнительном образовании нужно создать, чтобы это количество увеличить.

Алексей Текслер представил опыт Южного Урала по открытию на базе новых школ филиалов домов творчества, школ искусств или спортивных школ. Это позволяет региону интенсивнее расширять инфраструктуру дополнительного образования. Губернатор Челябинской области предложил на прошедшем заседании учесть практику по организации мест дополнительного образования в школах, которые будут построены по инициативе президента страны.

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