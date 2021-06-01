IT-специалисты региона отобрали полезный онлайн-контент для детей

Аргументы Недели → Образование

1 июня 2021, 08:06 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Платформа «ДЕТИДОМА» пополнилась новыми познавательными ресурсами.

В преддверии летних каникул министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и его подведомственные учреждения обновили портал «ДЕТИДОМА» (detidoma.gov74.ru). Напомним, он был создан прошлой осенью для того, чтобы помочь детям найти интересные и полезные занятия, когда из-за пандемии им пришлось провести каникулы дома. Ресурс и сейчас пользуется популярностью среди жителей области и других регионов страны, ведь на нем собран только открытый, бесплатный и качественный контент для детей разных возрастов.

Летнее обновление, по словам заместителя министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерины Давыдовой, включает в себя научно-популярные, а также профориентационные ресурсы. Так, онлайн-смена «Рассвет цивилизации», разработанная южноуральским Домом юношеского технического творчества, призвана помочь старшеклассникам познакомиться с самыми востребованными профессиями. Есть на платформе и развлекательно-познавательный контент, например, онлайн-экскурсии по всемирно известным музеям, и сайты, которые помогут школьникам выполнить домашние задания, выданные на лето.

Добавим, что с момента запуска платформу «ДЕТИДОМА» посетило свыше 78 тысяч человек.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости